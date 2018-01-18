В 2017 году ВЭБ заработал будущим пенсионерам 150 млрд рублей

Внешэкономбанк заработал будущим пенсионерам по расширенному портфелю пенсионных накоплений в 2017 году — 150 млрд рублей, говорится в материалах госкорпорации (есть у «Известий»).

Большую часть ВЭБ заработал на госбумагах Минфина и облигациях российских компаний. Объем вложений составил 1,4 трлн рублей. На депозитах в кредитных организациях корпорация разместила 268 млрд рублей.

По словам ведущего аналитика Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгения Биезбардиса, доходность от вложения средств «молчунов» оценивается в пределах 8,7% годовых, что в 3,5 раза превышает прошлогоднюю инфляцию.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Молчуны» заработали 150 млрд