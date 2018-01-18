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«Молчуны» заработали 150 млрд

Доходность от инвестирования Внешэкономбанком пенсионных накоплений более чем втрое превысила инфляцию
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Фото: Getty Images/Bloomberg
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ВЭБ заработал будущим пенсионерам по расширенному портфелю пенсионных накоплений в 2017 году 150 млрд рублей. Об этом говорится в материалах корпорации об инвестировании, которые имеются в распоряжении «Известий». Доходность эксперты оценили в 8,7% годовых, что в 3,5 раза превышает прошлогоднюю инфляцию. Большую часть ВЭБ заработал на госбумагах Минфина и облигациях российских компаний. В этом году заработок от инвестирования пенсионных средств снизится, уверены аналитики.

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Прибыль Внешэкономбанка от инвестирования пенсионных средств граждан в 2017 году составила 150 млрд рублей. Об этом говорится в материалах госкорпорации. Ведущий аналитик Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис оценил доходность от вложения средств «молчунов» в пределах 8,7% годовых, сравнив доходы и расходы банка по пенсионным накоплениям за последние два года. Это в 3,5 раза превышает прошлогоднюю инфляцию. По данным Росстата, она составила 2,5%.

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемые «молчуны»). С 2014 года все взносы на пенсионные накопления заморожены и полностью направляются на страховую часть пенсии. В распоряжении  управляющей компании ВЭБа находится 1,9 трлн рублей будущих пенсионеров, следует из материалов.

Основную прибыль принесли ценные бумаги. Объем вложений в государственные и корпоративные облигации составил 1,4 трлн рублей. На депозитах в кредитных организациях корпорация разместила 268 млрд рублей.

В 2016 году ВЭБ заработал будущим пенсионерам больше, чем в 2017-м, — 196 млрд рублей. Директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов отметил, что корректно сравнивать не объемы заработанных денег, а именно отличие доходности от инфляции. В 2016 году заработок банка от инвестирования страховой части пенсий в два раза превысил рост цен того периода и составил 10,53%. Но главная задача ВЭБа не зарабатывать, а обеспечивать сохранность пенсионных накоплений, пояснил Александр Попов. Госкорпорация в своей стратегии инвестирования придерживается консервативной модели. 

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Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за прошлый год еще не подсчитана. Она традиционно будет опубликована на сайте Центробанка в апреле. Однако в 2016 году НПФ заработали на инвестировании пенсионных накоплений 9,6%, говорится в данных на сайте ЦБ. То есть их доход был меньше, чем у ВЭБа.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов считает, что доходность НПФ в 2017 году будет сопоставима с показателями ВЭБа.

— Если судить об уже опубликованных Банком России результатах инвестирования пенсионных средств за три квартала прошлого года, мы прогнозируем, что у большинства фондов, входящих в НАПФ (порядка 40 НПФ. — «Известия»), она должна составить не менее 8%. Таким образом, она будет либо сравнима, либо превысит доходность государственной управляющей компании, — заявил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует в 2018 году снижение доходности ВЭБа от инвестирования пенсионных средств «молчунов».

— Показатель госкорпорации выше, чем ставки по краткосрочным депозитам в крупнейших банках. Если сравнивать с долгосрочными вкладами, например трехлетними, то такой уровень процентной ставки можно назвать рыночным, — полагает Наталия Орлова. — Я думаю, что в этом году доходность будет меньше. Но всё равно ВЭБ, на мой взгляд, должен обеспечить доход не ниже уровня ключевой ставки ЦБ. А это порядка 7–7,5% к концу года.

Замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич также ожидает снижение доходности ВЭБа от вложения пенсионных накоплений.

— Доходность 2017 года можно назвать хорошей. Однако она соответствует доходности государственных облигаций. В этом году она, скорее всего, будет падать, поэтому и показатель управляющей компании Внешэкономбанка снизится, но не ниже 7%, — считает Максим Петроневич. Таким образом, доходность в этом году почти в два раза превысит прогнозируемую инфляцию. 

Согласно закону «О банке развития», ВЭБ может инвестировать пенсионные деньги в строго ограниченный перечень инструментов. Это ценные бумаги, облигации российских и международных компаний, а также депозиты в рублях и иностранной валюте. Расширение этого списка позволило бы ВЭБу увеличить доходность по инвестициям пенсионных накоплений. Но правительство уже говорило о том, что государство не может пойти на риск, так как высока вероятность потерять эти средства.

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