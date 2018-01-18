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Госавтоинспекции предложили изменить экзаменационные билеты

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Госавтоинспекции предложили изменить 14 экзаменационных билетов для водителей.

Речь идет о вопросах по оказанию первой помощи, в ответах на которые были обнаружены ошибки.

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) совместно с НИИ Минздрава РФ разработала проект поправок, который был передан в Госавтоинспекцию.

Изменения, в частности, были предложены к ответам на ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца, а также об оказании помощи при открытом переломе конечности.

Кроме того, специалисты предлагают отказаться от рекомендации извлекать из машины пострадавшего, если у него не прощупывается пульс.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве, ведомство согласно с правками экспертов. Комментариев от ГИБДД пока не поступало.

Согласно исследованиям НИИ, около четверти пострадавших в ДТП, которые умерли до прибытия скорой, имели шанс на выживание при оказании первой помощи.

Подробнее — в материале «Известий»: 

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