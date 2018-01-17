Объем перевозки грузовиков на пароме в Крым вырос на 6%

Объем перевозок пассажиров на Керченской паромной переправе по итогам прошлого года уменьшился на 1,4% — до 6,16 млн человек. Показатель по легковым автомобилям сократился всего на 0,1%. При этом через пролив перевезли 315,5 тыс. грузовиков — на 6,4% больше, чем в 2016-м.

В новогодние праздники перевозки через Керченский пролив пользовались популярностью. Число людей достигло 117,9 тыс. (рост на 32,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года), легковых машин — 23,9 тыс. (рост на 41,6%), грузовых — 3,5 тыс. (рост на 19,1%), передает Крыминформ. По прогнозам оператора, в этом году паромами воспользуется около 5,9 млн человек.

Керченская паромная переправа продолжит работать и после запуска Крымского моста. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Игорь Захаров. Он отметил, что Керченская паромная переправа продолжит перевозку пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом после ввода моста в эксплуатацию, однако количество паромов будет сокращено. Он также добавил, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в середине 2018 года.