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Неравнодушные жители Брянска спасли лебедей из ледяного плена

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Неравнодушные граждане спасли лебедей из ледяного плена, после того как птицы оказались в западне на озере в селе Демьянки Стародубского района Брянской области.

Местные жители часто приходили посмотреть на лебединую стаю, которая облюбовала одно из местных озер. С наступлением холодов часть стаи отбилась и осталась зимовать на водоеме, который долго не покрывался льдом, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В результате птицы почти обессилили от голода. Тогда начальник Стародубской райветстанции С. Маслобойников, госинспектор охраны окружающей среды В. Бесчастнов и местный егерь А. Курнявко пришли на помощь лебедям и поймали их. У одной из птиц оказались повреждены крылья.

Пернатых доставили в мини-зоопарк в Новозыбкове, где теперь за ними будут присматривать. С соломой и зерном для птиц пообещал помочь руководитель местного крестьянского фермерского хозяйства.

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