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Google отключит от монетизации каналы YouTube с менее 1 тыс. подписчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Google со среды вводит новые правила монетизации контента в YouTube — теперь у канала для участия в партнерской программе сервиса должно быть не менее 1 тыс. подписчиков и не менее 4 тыс. часов просмотров. Об этом говорится в блоге компании.

Новые правила были определены после тщательного анализа и обсуждения вопроса с авторами каналов, отмечается в сообщении. Для уже существующих каналов новые требования вступят в силу с 20 февраля текущего года.

Нововведения затронут большое количество каналов, 99% из которых — это каналы, которые принесли в прошлом году своим владельцам менее $100, а 90% из них заработали за прошлый месяц менее $2,5, отметили в компании.

«С помощью этих пороговых значений мы сможем лучше понять, какие пользователи вносят положительный вклад в развитие нашего сообщества, и помочь им зарабатывать на рекламе больше», — цитирует RNS сообщение компании. Недобросовестные пользователи не должны получать доход.

Отметим, предыдущие правила вступления в партнерскую программу YouTube, введенные в апреле прошлого года, требовали не менее 10 тыс. просмотров.

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