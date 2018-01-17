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Самую экстремальную в России водную горку построят в Геленджике

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Самая экстремальная в России водная горка будет построена в аквапарке «Золотая бухта» в Геленджике. Она будет называться «Торнадо-24 комбинированная».

Конструкцию изготовят в Канаде, а затем привезут в Краснодарский край. Высота горки составит 23 м, а длина — 174 м. Проект находился на обсуждении около двух лет, уточняет ИА «Кубанские новости».

Как ожидается, спуститься с горы можно будет на четырехместных рафтах. К верхушке горы их будут подавать по автоматической конвейерной ленте. Это позволит обеспечить пропускную способность аттракциона до 600 человек в час. К тому же посетители будут обеспечены комфортными условиями.

Как рассказал агентству главный инженер аквапарка Юрий Грицай, от остальных эту горку будет отличать особенность в конструкции — на спуске сделают два достаточно сложных для прохождения участка. Там будет эффект бумеранга и даже воронка. Это придаст аттракциону больше экстремальности. 

Ожидается, что строительство нового аттракциона будет завершено в мае, а прокатиться с такой водной горки можно будет уже в июне.

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