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Министерство культуры обновило кадры

Департамент кинематографии вместо Вячеслава Тельнова, ставшего гендиректором Госфильмофонда, возглавила Ольга Любимова
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Министерство культуры обновило свой кадровый состав. Изменения коснулись департамента кинематографии — одного из ключевых в ведомстве. Вместо Вячеслава Тельнова, возглавлявшего эту структуру с 2011 года, руководить департаментом будет Ольга Любимова.

Ранее Ольга Любимова занимала должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». В ее профессиональном багаже также работа в академии Никиты Михалкова, продюсерство на телеканале ТВ-3, шеф-редакторство на 3-м канале. Новая должность для Ольги Любимовой не стала неожиданностью, в 2015–2016 годах она уже успела поработать в департаменте кинематографии. Тем не менее новый директор пока не готова озвучить свои планы.

— Новость о назначении — совсем недавняя, поэтому было бы странно сейчас говорить о перспективах, — сообщила Ольга Любимова «Известиям». — Ближайшие две недели я буду, как говорил Борис Николаевич Ельцин, работать с документами. Еще мне нужно встретиться с огромным количеством своих коллег в департаменте, провести ряд рабочих совещаний, и после этого я смогу более развернуто комментировать дальнейшую деятельность департамента.

Департамент кинематографии, возможно, самый успешный на сегодняшний день в российском культурном ведомстве. За шесть лет руководства Вячеславу Тельнову удалось создать продуманную, работоспособную структуру, эффективно способствующую развитию российской киноотрасли. 

В одной из бесед с «Известиями» экс-глава департамента так определял его задачи: «Самое главное — привлечь зрителя на российское кино. Пытаемся это сделать вместе с Фондом кино. И у нас получается. Да, с переменным успехом. Но во всяком случае за последние годы доля российского кино выросла. А проблема — нехватка качественных сценариев и хороших режиссеров. Но и эту проблему мы тоже решаем. Отечественной киноиндустрии оказывается серьезная поддержка на высоком государственном уровне».

В начале января Вячеслав Тельнов распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева был назначен генеральным директором Госфильмофонда России вместо ушедшего в отставку Николая Бородачева.

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