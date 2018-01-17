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МИД РФ предложил Кабулу и талибам площадку для переговоров

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ajmal Kakar
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Россия выступает за скорейшее проведение переговоров властей Афганистана с талибами и готова предоставить соответствующую площадку, заявили в МИД РФ.

«Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством Исламской Республики Афганистан и Движением талибов в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство отмечает, что опыт международных усилий показал невозможность силового решения проблем, нужны шаги по запуску процесса национального примирения в Афганистане.

В МИДе отметили, что ситуация в Афганистане влияет на безопасность соседних регионов и важна в контексте неуклонного превращения севера страны в базу террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). Кроме этого, ситуация в Афганистане требует принятия мер по борьбе с наркоугрозой.

Напомним, ранее президент Афганистна Ашраф Гани заявил, что на территории страны орудует 21 международная террористическая группировка, члены которых организовывают целые «фабрики смертников».

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