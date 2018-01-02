США усилят наступление на талибов в Афганистане

Соединённые Штаты Америки намерены усилить в Афганистане наступление на боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).

Для этого Вашингтон планирует перебросить в республику дополнительное число военных инструкторов, которые будут обучать местных солдат, сообщил генерал Джозеф Вотел из Центрального командования США (CENTCOM).

В планах американцев оказать серьезное давление на талибов в зимние месяцы, которые считаются спокойными, чтобы с наступлением весны армия Афганистана могла быстрее перейти в наступление.

«Мы будем стремиться прилагать усилия, чтобы очень быстро перехватить инициативу, когда настанет время для следующего периода боевых действий», – приводит слова Вотела Associated Press.

Командующий CENTCOM добавил также, что США планируют усилить военно-воздушные силы Афганистана.