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«Яндекс» представил новый сервис по поиску попутчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания «Яндекс» объявила о запуске пилотного проекта нового сервиса по поиску попутчиков «Яндекс.Попутка». Об этом в среду сообщила пресс-служба интернет-компании.

Уточняется, что в экспериментальном режиме проект уже запущен в Ростовской области и Красноярском крае. Сервис предназначен как для водителей, так и для пассажиров. Автолюбители смогут искать попутчиков в приложении «Яндекс.Навигатор», предварительно предоставив личные данные для верификации. Для пассажиров будет доступно специальное приложение.

«Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас. Искать попутчика можно для поездок от 10 км, поэтому «Яндекс.Попутка» будет полезна тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода», — говорится в сообщении пресс-службы.

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