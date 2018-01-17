Более 1 тыс. рейсов отменены в Хьюстоне из-за бури «Инга»

Количество рейсов, отмененных в двух аэропортах Хьюстона в американском штате Техас из-за неблагоприятных погодных условий, перевалило за 1 тыс., сообщается на сайтах воздушных гаваней.

Речь идет о двух главных аэропортах города — международном аэропорте Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша, где отменили 787 вылетов, и аэропорте имени Уильяма П. Хобби, в котором на данный момент отменены 223 рейса.

На южные штаты США обрушилась мощная буря «Инга», сопровождаемая градом, снегом и дождем. В настоящий момент ураган движется на восток, в некоторых штатах объявлена чрезвычайная ситуация.