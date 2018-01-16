Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Тульской области

Восемь человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Тульской области.

Все пострадавшие госпитализированы. ДТП произошло на 35-м км автодороги Щекино–Тула. Столкнулись микроавтобус Iveco и Hyundai Accent.

По предварительным данным, в салоне микроавтобуса находились около 20 человек, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что авария произошла в результате выезда одного из водителей на встречную полосу.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, двери микроавтобуса после столкновения заклинило, их пришлось открывать с помощью гидравлического инструмента.