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В Германии 43 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом

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Фото: REUTERS/MICHAEL DALDER
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В Германии 43 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом. Шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла в городе Эбербах в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны. Школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома.

Причины инцидента выясняются, передает телеканал «Звезда».

Напомним, 13 января не менее 21 человека стали жертвами ДТП с автобусом в Камеруне. Пострадали еще 38 человек. 

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