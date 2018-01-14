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Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Камеруне

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Fabian von Poser/imagebroker.com
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Не менее 21 человека стали жертвами ДТП с автобусом в Камеруне, еще 38 человек пострадали. Об инциденте информирует агентство Associated Press.

Авария произошла 13 января в Западном регионе страны. Незарегистрированный автобус с 70 пассажирами двигался из города Джанга в Дуалу, но на пути скатился в овраг и врезался в дерево.

Как пояснил губернатор региона Авах Фонка, число жертв может возрасти. Раненые были госпитализированы. Причины инцидента устанавливаются.

9 января в результате ДТП в таиландском городе Паттайя погибли три человека, в том числе российский турист.

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