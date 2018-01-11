Россиянин погиб в ДТП на юге Шри-Ланки

Один россиянин погиб и еще один пострадал в результате ДТП на юге Шри-Ланки. Об этом передает новостной портал Hiru News.

Сообщается, что авария произошла рано утром в четверг, 11 января, около населенного пункта Камбурупития. ДТП случилось, когда россияне ехали на велосипедах из населенного пункта Велигама в Матару. Пострадавший россиянин госпитализирован.

Отмечается, что в момент ДТП оба гражданина РФ находились «в состоянии интоксикации».

Портал iz.ru писал о том, что 2 декабря в результате шторма на Шри-Ланке погиб гражданин Украины. Циклон «Окхи» принес на остров ливни и сильный ветер. Жертвами удара стихии стали два десятка человек.