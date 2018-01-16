Американский хирург Расселл Нельсон стал главой мормонов

Американский хирург Расселл Нельсон стал новым президентом крупнейшей религиозной организации мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

«Расселл Нельсон был объявлен 17-м президентом и пророком Церкви Иисуса Христа Святых последних дней во вторник, 16 января», — говорится на сайте организации.

Отмечается, что 93-летний Нельсон был рукоположен в сан в храме американского Солт-Лейк-Сити.

Как сообщал портал iz.ru, 16-й президент организации Томас Монсон скончался в США на 91-м году жизни 3 января 2018 года. Он занимал свой пост в течение почти десяти лет.