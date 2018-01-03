Мормоны видеороликом почтили память лидера церкви Томаса Монсона

Члены крупнейшей религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней почтили память своего лидера Томаса Монсона, который скончался в США на 91-м году жизни, выпустив видеоролик с воспоминаниями о нем.

Так, глава немецкого отделения Дитер Ухтдорф отметил, что Монсон умел находить общий язык со всеми, как с министрами, так и с монархами.

«Он всегда был полон стремлением спасать души людей, в любой момент был готов общаться с людьми, у него всегда было открытое сердце», – рассказала Хайди Суинтон, которая написала биографию религиозного лидера.

Томас Монсон скончался во вторник, 2 января, у себя дома в Солт-Лейк-Сити в окружении близких.

Он стал президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 2008 году, до этого занимая посты епископа и апостола на протяжении долгого времени.