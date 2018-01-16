В Берлине выстроилась очередь за кроссовками с проездным

В Берлине выстраиваются очереди из желающих купить новые кроссовки, выполненные с элементами дизайна обивки сидений в метрополитене германской столицы, а также со встроенным годовым проездным билетом.

Сникеры выпустили ограниченной серией — всего 500 экземпляров. Пара стоит €180, когда обычный годовой проездной обойдется в €761.

Однако для России встроенный проездной совсем не новшество. В Московском метрополитене уже давно используют браслеты и кольца с функцией транспортной карты «Тройка».

