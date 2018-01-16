Власти Липецка призвали горожан не бояться заражения лихорадкой денге

Медицинские власти Липецка успокоили горожан — лихорадки денге им опасаться не стоит. Вирус передается только специфическим видом комаров.

Об этом GOROD48 рассказали в областном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Там отметили, что экзотические заболевания довольно часто попадают в регион. Так, случай лихорадки денге был зарегистрирован в Липецкой области и в прошлом году. В инфекционное отделение был госпитализирован 28-летний липчанин, который провел отпуск в Малайзии.

Как накануне сообщал портал iz.ru, лихорадка денге была подтверждена у девушки, которая вернулась с практики в Танзании. Сначала врачи подозревали у нее вирус Зика, но исследование анализов, проведенное в специализированной лаборатории Новосибирска, всё же указало на лихорадку денге.

Это заболевание еще называют лихорадкой жирафов. Это острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши.