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В Хабаровском крае обнаружен новый вид комара-звонца

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Хабаровские ученые обнаружили на территории Хехцира новый вид комара-звонца. Его личинки и куколки развиваются в одном из ручьев Большехехцирского заповедника, а имаго, то есть взрослое насекомое, роится в воздухе, живет недолгое время, откладывает яйца и погибает.

Подобный тип комара-звонца ранее не встречался еще ни в одном регионе России. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его личинками и куколками питаются рыбы, птицы и другие виды позвоночных и беспозвоночных. Возможно, новый вид комара обитает и на Нижнем Амуре. 

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края микологи Ботанического института им. В.Л. Комарова обнаружили новые виды грибов. Всего там зарегистрировано 245 видов, причем пять из них отмечены впервые для территории России, один — впервые для территории Евразии. Исследования подтвердили предположение ученых о том, что в заповеднике много неизвестного для науки.

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