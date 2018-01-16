Праздник без заграниц

Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево первое в 2018 году совещание с членами правительства. Главе государства доложили о безаварийной работе транспорта и росте туристических потоков в новогодние праздники, планах по списанию налоговой задолженности гражданам и индивидуальным предпринимателям, а также об итогах работы по расселению аварийного жилья.

Начиная встречу, президент предложил обсудить работу транспорта в новогодние каникулы.

— Надеюсь, у нас зимние каникулы уже закончились и можно подвести некоторые итоги, — сказал Владимир Путин. — Посмотрел на справки, которые предоставило Министерство транспорта, и вижу, что объем перевозок увеличился за предыдущее время, причем и на авиационном транспорте, и на железнодорожном: на авиационном — 12%, насколько я понимаю; на железнодорожном — где-то плюс 7%.

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что, несмотря на сложные погодные условия, в период с 26 декабря по 8 января крупные российские аэропорты обслужили около 4,5 млн пассажиров — на 12% больше, чем за прошлый новогодний период. Основная нагрузка пришлась на Московский авиаузел, который обслужил 3,2 млн человек.

— Всего в праздники из России было выполнено около 700 чартерных рейсов, в том числе около 400 чартерных рейсов — из аэропортов Московского авиационного узла, и это на 30% больше, чем чартерные перевозки прошлого года. И хотел бы отметить, что по итогам прошедших праздников ни один из аэропортов не прекращал свою работу даже в сложных погодных условиях. Небольшие задержки отмечались, но такой ситуации, как, например, в Америке, в Нью-Йорке, конечно, у нас нигде не было, — доложил министр.

По словам Максима Соколова, железнодорожным транспортом в период праздников воспользовались 38,5 млн пассажиров, что тоже превышает прошлогодние показатели.

Президент заметил, что, судя по данным о перевозках, в России должен расти туристический поток. Глава Ростуризма Олег Сафонов привел соответствующие цифры: в новогодние праздники поездки по России совершили около 7 млн человек, это на 9% больше, чем в прошлом году. Всего же за 2017 год внутренний туризм вырос на 3% — россияне совершили 56,5 млн поездок по стране. Среди популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Татарстан и Мурманская область.

Еще одной темой встречи с членами правительства стала налоговая политика. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что по поручению президента гражданам и индивидуальным предпринимателям спишут 41 млрд рублей и 15,8 млрд рублей просроченной налоговой задолженности соответственно.

— Вы поставили три задачи. В первую очередь это списание просроченной налоговой задолженности граждан и индивидуальных предпринимателей. Вторая задача — это освобождение от земельного налога 6 соток для отдельных категорий граждан (ветеранов, Героев Труда, пенсионеров по возрасту. — «Известия»). И третья — это отказ от налогообложения возникших доходов в результате списания задолженности, — напомнил министр.

Часть вопросов президент обсудил с кабмином в закрытом режиме. Речь шла в том числе о расселении аварийного жилья. Как рассказал журналистам министр строительства Михаил Мень, процесс завершен на 97,5%. Аварийные дома остаются в 15 регионах, но в шести из них все работы должны завершиться уже в феврале. По словам министра, в 13 субъектах обнаружено жилье, которое должны были признать аварийным, но этого не произошло. Михаил Мень пообещал справиться с этой ситуацией и пояснил, что такие «находки» появлялись после ревизий, которые проводили в регионах новые губернаторы.