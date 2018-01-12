Новогодний счет

За время новогодних каникул россияне потратили почти триллион рублей. 23 млрд рублей ушло только на покупки в Сети. Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли. При этом львиную долю финансов многие россияне спустили на путешествия. Портал iz.ru разобрался, куда ездили отдыхать наши соотечественники.

Лидеры сезона

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в минувшие каникулы спрос на турпоездки вырос на 15–30% по сравнению с прошлым годом. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, такой существенный скачок стал возможен благодаря стабильным ценам. «Все прошлые годы на каникулы она росла на 15–20%, это было стандартное увеличение цены, так как новогодние праздники — пик сезона. В этом году стоимость отдыха на российских курортах выросла на уровень инфляции, а зарубежные направления вовсе не изменились в цене», — отметила Ломидзе.

В АТОР уточнили, что лидером этого года вновь стал Сочи. Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Доминикана.

доминимкна Туристы на пляже Пунта-Каны, Доминиканская Республика Фото: Global Look Press

Слова Ломидзе подтверждают и эксперты travel-сервисов. По словам специалиста по связям с общественностью «Туту.ру» Тимура Юсупова, у организованных туристов на каникулах наибольшим спросом пользовались туры по России, и в частности в Сочи. Кроме названных директором АТОР направлений, Юсупов отмечает интерес путешественников из России к Индонезии, Кубе, Чехии и Доминикане. При этом эксперт уточняет, что предпочтения россиян в новогодние каникулы, несомненно, на стороне пляжных направлений. Лишь две страны из топ-10 на праздники предлагают туристам иной тип отдыха — Россия и Чехия.

У самостоятельных туристов на каникулах также пользовались популярностью Тбилиси, Минск, Ереван и Баку — страны Закавказья уже несколько лет прилагают активные усилия, чтобы закрепиться на туристическом рынке России. В их пользу играет обилие авиаперевозок с невысокими ценами. Например, в Баку летает азербайджанский лоукостер Buta, а в Тбилиси — «Победа». Кроме того, туристов восхищает гостеприимство местных жителей и цены внутри стран Закавказья. Например, ужин в хорошем ресторане здесь обойдется в среднем в 3–4 раза дешевле, чем в Москве.

В компании Biletix уточняют, что на эти новогодние праздники 61% всех билетов был приобретен по внутренним направлениям (на Новый 2017-й год эта цифра равнялась 66%). Средняя стоимость перелетов по России составила 7,5 тыс. рублей, билеты за рубеж обходились путешественникам в среднем в 18,2 тыс. рублей.

При этом люди выбирают путешествия по России, несмотря на сильно дорожающие билеты на Новый год. В компании отмечают, что, например, билеты из Москвы в Сочи выросли на 66% по сравнению с ноябрем (с 5,4 тыс. до 9 тыс. рублей). В «Туту.ру» говорят и вовсе о двукратном росте цен.

И, конечно же, огромное число туристов приняла Москва. В столицу традиционно ехали жители российских регионов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только праздничные мероприятия на каникулах посетили более 10 млн человек. Сколько же всего туристов приехало в столицу на праздники, подсчитать крайне проблематично — многие путешественники снимают квартиры или живут у друзей и родственников, а не селятся в отели. Да и до Москвы часто добираются не поездами и самолетами, а на личных машинах.

Улетели, но не сразу

По словам главы управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова, на новогодних праздниках число чартеров из России за рубеж выросло на 30%. Всего было выполнено 700 рейсов, в том числе около 400 из Москвы.

Неудивительно, что при таком росте числа перевозок чартерные авиакомпании, чаще всего не обладающие современными самолетами и внушительным флотом, умудрились задержать каждый 20-й рейс. На каникулах с опозданием вылетели более 40 самолетов.

самолет Самолет Airbus A319 авиакомпании Ural Airlines перед вылетом в московском аэропорту Домодедово Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В лидерах по числу задержек, по данным Росавиации, оказались «Уральские авиалинии», «Роял Флайт», «Северный ветер», «Саратовские авиалинии» и «Азур Эйр» — они откладывали рейсы по метеоусловиям. А вот «Икар» оправдывался поломкой своих лайнеров (возраст некоторых составляет 20 лет). Дольше всего вылета пришлось ждать пассажирам рейса Санкт-Петербург–Камрань (Вьетнам). Клиенты «Икара» вынуждены были просидеть в аэропорту около 20 часов.

Под стук колес

Несколько иначе выглядит топ популярных новогодних направлений у путешественников, которые предпочитают железнодорожный транспорт. По данным РЖД, самым популярным маршрутом на праздники стали поездки между Москвой и Петербургом. Всего на этом направлении было перевезено почти 400 тыс. пассажиров (на 18,8% больше, чем годом ранее).

сапсан Высокоскоростной поезд «Сапсан» на Московском вокзале в Санкт-Петербурге на линии Санкт-Петербург — Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом половина пассажиров предпочла отправиться в путь «Сапсанами». Всего же железнодорожный транспорт на новогодних каникулах выбрали 4,2 млн россиян — на 10% больше, чем в прошлом году. При этом пик поездок пришелся на 29 и 30 декабря — тогда в путь отправились 860 тыс. человек.

Никуда не уехали

Несмотря на огромный турпоток на новогодние праздники, почти половина россиян на каникулах осталась дома. Такую информацию приводит турсервис «Туту.ру», который провел опрос почти шести тысяч путешественников. Еще 13% отправились встречать Новый год под бой курантов на даче, 10% решили заглянуть в гости к друзьям и родственникам. Рассказали, что отметят Новый год в поездках лишь 15% респондентов — им, пожалуй, завидовали оставшиеся 85% россиян.