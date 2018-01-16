Долги по зарплате выявили на саратовском военном предприятии

Многомиллионные задолженности по зарплате были обнаружены в Ижевском и Саратовском военных строительных управлениях, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Долги по зарплате общей суммой в 74,3 млн рублей обнаружила в Главном военном строительном управлении № 5 Саратова и Главном военном строительном управлении № 8 Ижевска военная прокуратура ЦВО в рамках проверки исполнения трудового законодательства, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По информации ведомства, в декабре 2017 года данные предприятия задолжали зарплату 2486 работникам. В результате проверки к административной ответственности в виде штрафа по факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы были привлечены юридические лица. На данный момент задолженность перед всеми работниками была погашена в полном объеме.