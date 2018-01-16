Прямой эфир

Долги по зарплате выявили на саратовском военном предприятии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многомиллионные задолженности по зарплате были обнаружены в Ижевском и Саратовском военных строительных управлениях, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Долги по зарплате общей суммой в 74,3 млн рублей обнаружила в Главном военном строительном управлении № 5 Саратова и Главном военном строительном управлении № 8 Ижевска военная прокуратура ЦВО в рамках проверки исполнения трудового законодательства, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По информации ведомства, в декабре 2017 года данные предприятия задолжали зарплату 2486 работникам. В результате проверки к административной ответственности в виде штрафа по факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы были привлечены юридические лица. На данный момент задолженность перед всеми работниками была погашена в полном объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рабочим брянского оборонного завода задолжали 19 млн рублей
Глава СКР предложил ужесточить наказание за невыплату зарплаты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017