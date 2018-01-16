Рабочим брянского оборонного завода задолжали 19 млн рублей

Уголовное дело заведено в отношении замгендиректора АО «85 ремонтный завод», где работникам не выплатили более 19 млн рублей. Деньги они не получали с декабря 2016 по май 2017 года.

Решение о возбуждении дела было принято по результатам проверки соблюдения трудового законодательства. Она была проведена военной прокуратурой Брянского гарнизона. Выяснилось, что деньги, предназначенные для выплаты зарплаты, шли на иные цели, чтобы создать видимость финансового благополучия завода, сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU.

«85 ремонтный завод» получил известность после рассказа некоторых СМИ о том, что бывшему работнику завода Олегу Гришину не хватает денег на похороны сына. Предприятие задолжало ему 162 тыс. рублей.

Зарплату и похоронные деньги семье Гришиных на предприятии так и не выдали. Мужчина до сих пор не может рассчитаться с «кредиторами». После появления этой информации ситуацией на заводе заинтересовалась военная прокуратура.

Глава СКР Александр Бастрыкин накануне предложил ужесточить наказание за невыплату заработной платы, но освобождать неплательщиков от ответственности в случае погашения ими задолженности.