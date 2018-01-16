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Британские СМИ поразились 60-градусным российским морозам

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Фото: РИА Новости/Болот Бочкарев
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Британские СМИ опубликовали фото и видео из мирового полюса холода — якутского поселка Оймякон. В своих публикациях они называют его «самым холодным на земле поселком, где постоянно живут люди».

К моменту публикации в поселке официально зафиксирована температура в минус 59 градусов, но все газеты упоминают максимально низкий показатель 1933 года — минус 67,7 градуса.

The Mail рассказывает историю о том, как на отметке в минус 62 сломался электронный термометр. Прибор, установленный на улице, должен был показывать туристам уровень холода.

В свою очередь, The Sun приводит интервью с фотографом, который не смог продолжать съемку, после того как его руки «замерзли до боли».

Для оформления своих публикаций британские журналисты использовали фото и видеосъемки англоязычного портала The Siberian Times. Это совместный и регулярно обновляемый WEB-проект российских и западных журналистов и ученых, в котором рассказывается о Сибири.

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