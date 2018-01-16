Максимальный уровень опасности объявлен в Мехико из-за холодов

Из-за небывало низких температур в столице Мексики объявили максимальный уровень опасности. По прогнозу метеорологов, ближайшей ночью ожидается сильное похолодание, воздух в Мехико остынет до –4 градусов.

Власти призывают жителей соблюдать предельные меры безопасности, написал в своем Twitter координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

В Мексике в подавляющем большинстве домов нет отопительных систем, а на окнах чаще всего установлены одинарные стекла.

Населению рекомендуют одеваться как можно теплее и с осторожностью использовать отопительные приборы во избежание пожаров и отравлений угарным газом. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Мехико не ожидается заметного потепления.