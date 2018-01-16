Спортсмены из Ухты победили на чемпионате СЗФО по настольному теннису

На чемпионате Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису среди мужчин и женщин двое спортсменов из Ухты завоевали первое место среди мужских пар, сообщила пресс-служба министерства спорта Коми.

Чемпионат СЗФО по настольному теннису проходил в Калининграде. Честь республики отстаивали несколько спортсменов из Ухты, но Максим Мартюшев и Артем Семин принесли золотые медали среди мужских пар, сообщает ИА «Комиинформ».

Специалисты отметили, что до начала турнира явных фаворитов на награды среди мужчин не было. По итогам чемпионата СЗФО команда Республики Коми смогла занять третье место в общем зачете. Также оба спортсмена поднялись на пьедестал и в личном зачете, заняв также третье место.