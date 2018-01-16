Башкирская рапиристка завоевала золото на Кубке мира по фехтованию

Первую ступень пьедестала завоевали российские рапиристки, среди которых воспитанница башкирского спорта Анастасия Иванова, в командном зачете на этапе Кубка мира в Польше.

На соревнованиях в польском городе Катовице российские рапиристки Анастасия Иванова, Марта Марьянова, Инна Дериглазова и Светлана Трипанина завоевали золотые медали, одержав верх над командой Италии — 45:39, сообщает ИА «Башинформ».

Российские спортсменки в 1/8 этапа одолели рапиристок из Украины, а в 1/4 финала победили команду из Польши. В полуфинале спортсменки продолжили удачный сезон и одолели команды Германии и Италии. Бронзовые медали чемпионата получила команда Франции.