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Башкирская рапиристка завоевала золото на Кубке мира по фехтованию

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Первую ступень пьедестала завоевали российские рапиристки, среди которых воспитанница башкирского спорта Анастасия Иванова, в командном зачете на этапе Кубка мира в Польше.

На соревнованиях в польском городе Катовице российские рапиристки Анастасия Иванова, Марта Марьянова, Инна Дериглазова и Светлана Трипанина завоевали золотые медали, одержав верх над командой Италии — 45:39, сообщает ИА «Башинформ».

Российские спортсменки в 1/8 этапа одолели рапиристок из Украины, а в 1/4 финала победили команду из Польши. В полуфинале спортсменки продолжили удачный сезон и одолели команды Германии и Италии. Бронзовые медали чемпионата получила  команда Франции.

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