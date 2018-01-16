Сибирские ученые научили квадрокоптеры сопровождать движущийся объект

Метод, позволяющий беспилотному летательному аппарату сопровождать движущийся объект, разработали сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН). Об этом сообщило издание СО РАН «Наука в Сибири».

Научный сотрудник института Константин Котов рассказал, что с помощью разработанной схемы квадрокоптер получает координаты цели и строит маршрут на основе полученных данных. Также это позволяет дрону выбирать нужную скорость в необходимом положении и не вылетать за пределы траектории, сообщает ИА FlashSiberia.

Следовать заданной траектории помогает ведущий объект, например другой беспилотник — лидер в группе одинаковых устройств. С помощью подобных модельных задач ученые разрабатывают алгоритмы управления квадрокоптерами и проверяют работоспособность системы. Также ученые занимаются решением проблемы транспортировки подвешенного к дрону объекта и полетов по периметру определенной территории по заданному временному интервалу.