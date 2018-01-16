Ученые создали робота для стимуляции сокращения мышечной ткани

Ученые из США и Италии совместно разработали маленького гибкого робота, посредством которого можно стимулировать сокращение мышечной ткани. Данные функции прибор осуществляет с помощью встроенных электродов. Само изобретение по форме и способу движения напоминает ската, сообщает научное издание Advanced Materials.

По замыслу разработчиков, робот состоит из четырех слоев — два из них создают механическую основу и субстрат для клеток сердечной мышцы, составляющих третий слой, еще один содержит микроэлектроды, импульсы от которых передаются клеткам мышцы. Общая длина изобретения составляет 10 мм.

Ученые отмечают, что с помощью гибкой основы и благодаря сокращению мышечной ткани под действием электрических импульсов робот умеет двигать «крыльями» как настоящий скат.

По словам сотрудника Гарвардской медицинской школы и одного из авторов разработки Али Хадемхоссейни, создание у роботов систем, имитирующих природные функции, может подтолкнуть работу над роботами, содержащими как биологические ткани, так и системы электронов.

«Их можно использовать для медицинской терапии, например для усиления ткани сердечной мышцы пациентов, переживших сердечный приступ», — подчеркнул Хадемхоссейни.

Ранее портал iz.ru сообщал, что японские инженеры создали робота‐спортсмена, который умеет потеть, отжиматься и приседать. Подвижные суставы также позволяют разработке выполнять некоторые физические упражнения и играть в бадминтон.