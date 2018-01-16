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Циклон в Норвежском море принес погоду на Кольский полуостров

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Восточная периферия глубокого обширного циклона с центом в Норвежском море будет определять погоду на Кольском полуострове 16 и 17 января 2018 года.

Мурманский гидрометцентр рассказал, что 16 января в связи с циклоном в Норвежском мора на территории области ожидаются переменная облачность и небольшой снег. Средняя температура воздуха по региону составит минут 10 градусов, местами в центральных районах похолодает до минус 15 градусов, сообщает ИА «Би-порт».

Кроме того, на территории Мурманской области ожидается гололедица. В Мурманске утром 16 января наблюдался южный ветер скоростью до 11 м/с и было минус 8 градусов мороза. На юге Баренцева моря ветер может достигать 22 м/с.

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