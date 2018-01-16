Век Андрея Гончарова

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) совместно с Театром им. Вл. Маяковского и Театром на Малой Бронной провели мини-фестиваль «Гончаров - 100», посвященный выдающемуся режиссеру, педагогу, народному артисту СССР Андрею Александровичу Гончарову. Его имя неразрывно связано с «Маяковкой», которой он руководил 34 года. Более полувека он отдал кафедре режиссеры ГИТИСа.

Там и собрались признанные мастера сцены, воспитанники Гончарова разных поколений. Режиссеры Сергей Женовач, Константин Богомолов, Сергей Голомазов, Евгений Каменькович, Стафис Ливафинос, Сергей Яшин, актеры Владимир Андреев, Эммануил Виторган, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий вспоминали учителя, рассказывали о нем.

В 1936 году Гончаров поступил на актерский факультет ГИТИСа, но его педагог Василий Топорков порекомендовал студенту заняться режиссурой. С тех пор он прочно связал свою жизнь с режиссерским факультетом. Выпустил 12 курсов. Только прямых учеников у Гончарова почти три сотни.

— Он мог научить режиссуре кого угодно, причем разными способами. — рассказал худрук «Мастерской П. Фоменко» Евгений Каменькович. – В свое время педагог Николай Горчаков водил его к редакторам газет, чтобы Андрей Александрович писал критические статьи. Писательские навыки он и нам прививал. Всех студентов Гончаров заставлял вести записи, а потом проверял их.

Когда началась война, Андрей Александрович пошел добровольцем защищать Москву. В 1942-м был ранен и демобилизован. Но сидеть в тылу отказался, возглавив Первый фронтовой театр. В числе его подвигов и то, что он смог отстоять здание ГИТИСа.

— Во время войны его хотели передать под госпиталь, и неизвестно, вернулось бы оно нам, — вспоминал профессор ГИТИСа Сергей Яшин. — Узнав о том, что в ГИТИС едет комиссия, Гончаров собрал преподавателей и студентов, которых набралось не более 20, встретил комиссию во дворе и повел ее по парадной лестнице. Заходя в аудитории, комиссия наблюдала, как там занимаются. А оказалось, студенты и педагоги по черной лестнице перебегали из одного кабинета в другой, переодеваясь в разные костюмы на ходу, как в водевиле. И так создавали видимость бурной деятельности. В результате здание ГИТИСа оставили в покое.

Так же лихо Андрей Гончаров решил судьбу Театра на Малой Бронной, вернее его здания. Освободившееся помещение он с компанией актеров занял ночью и никого туда не пустил. Театром на Малой Бронной Гончаров руководил восемь лет. Театром Маяковского — 34.

— При всем сложном характере, Гончаров был необычайно объективным человеком, выручал тех, кого "гнобили" обкомы, горкомы, забирал к себе тех, кого выгоняли из других театров, — рассказал народный артист России Эммануил Виторган.

Андрей Гончаров был многолик. Запомнили его громогласным, резким, добрым, заботливым, пробивным, ревнивым. Но в чем все сошлись — он был совестливым.

— Незадолго до смерти Андрей Александрович написал грустное письмо, посвященное очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, — вспоминал народный артист СССР Владимир Андреев. — Он беспокоился, что ветераны, участники тех событий забудутся, и хотел, чтобы молодые его коллеги этого не позволили.

За свою долгую жизнь Андрей Гончаров получил множество наград, был Героем Социалистического Труда, но всю жизнь мечтал о звании почетного гражданина Москвы. Не дождался. Не успели оформить. За это сегодня корят себя его ученики...