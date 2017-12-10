В Театре Маяковского представили новый спектакль по пьесе «Пигмалион»

Премьеру спектакля по пьесе «Пигмалион» представил Театр имени Маяковского, который в этом году отмечает 95-летие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Актриса Наталья Палагушкина в роли Элизы Дулиттл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Пигмалион» — одна из самых известных пьес британского драматурга Бернарда Шоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Режиссером спектакля стал Леонид Хейфец
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Наталья Палагушкина в роли цветочницы Элизы Дулиттл и Всеволод Макаров в роли Фредди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Наталья Палагушкина в роли Элизы Дулиттл и Игорь Костолевский в роли Генри Хиггинса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Анатолий Лобоцкий в роли Пикеринга, Игорь Костолевский в роли Генри Хиггинса, Ольга Прокофьева в роли миссис Хиггинс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Юрий Соколов в роли Альфреда Дулиттла, отца Элизы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Юрий Соколов в роли Альфреда Дулиттла, отца Элизы, и Игорь Костолевский в роли Генри Хиггинса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Эта постановка для «патриарха отечественной сцены» Леонида Хейфеца — первая за долгие годы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игорь Костолевский в роли Генри Хиггинса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
По сюжету, профессор фонетики Генри Хиггинс превращает простую цветочницу Элизу Дулиттл в изысканную светскую даму — чтобы добиться нужного языкового эффекта, к работе над спектаклем специально привлекали специалистов из ГИТИСа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Сцена из спектакля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Соавтором режиссера выступил его постоянный творческий партнер, художник Владимир Арефьев
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