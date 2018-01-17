Лучшие из эффективных

По итогам работы осенней сессии лидером по числу внесенных инициатив стала «Единая Россия» (56), на втором месте — ЛДПР (35), на третьем — «Справедливая Россия» (28), четвертое — у КПРФ (18). Несмотря на общее снижение числа внесенных депутатами документов, сократилось и принятие «скоростных проектов» — ни один из них не был одобрен по упрощенной процедуре, сразу в первом чтении и в целом. Кроме того, до 4% сократилась доля непроработанных инициатив, возвращенных авторам. Такие данные в совместном исследовании «Рейтинг законотворцев» приводят фонд ИСЭПИ и Центр содействия законотворчеству. Самым активным депутатом по итогам осенней сессии стал глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), на последнем месте в топ-50 — член комитета по труду и социальной политике Ольга Павлова («Единая Россия»). Проанализировали эксперты и работу парламентариев в интернете и соцсетях. Так, для взаимодействия с избирателями депутаты в основном выбирали ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. При этом часть из них решила поработать в новых форматах, запустив собственные каналы на YouTube или в Telegram.

Госдума повысила качество законотворческого процесса, уменьшив количество инициатив, которые противоречат Конституции, действующему законодательству или регламенту нижней палаты. Если в прошлые годы депутаты в среднем инициировали 55% новых законопроектов, то в нынешнем созыве было внесено 40–45% от общего числа таких инициатив. Также в осеннюю сессию рекордно низкой оказалась доля предложенных, а затем отозванных или возвращенных авторам законопроектов — 4%.

— Подобные проекты создавались не для принятия, а для того чтобы автор мог засветиться. Это личные амбиции отдельных депутатов, но Думе в целом как институции такие инициативы, конечно, не нужны, — отметил руководитель Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, в свою очередь, пояснил, что для повышения качества законопроектов, с одной стороны, необходимо было усилить проработку инициатив, чтобы не приходилось их возвращать из-за того, что проект не очень грамотно написали. С другой стороны, нужно было прекратить пиар-законотворчество, когда законопроект вносится только ради того, чтобы ее автор смог поднять хайп и получить свои пять минут славы.

— Для повышения качества проработки законопроектов в Думе стали шире привлекать экспертов и научно-исследовательские структуры. В аппарате нижней палаты перезапустили и серьезно расширили экспертно-аналитическое управление. В «Единой России» создали для проработки инициатив соответствующий фракционный совет, — сказал «Известиям» эксперт. — Все фракции, надо отдать им должное, действительно стараются уйти от откровенного пиара и ориентируют на это своих депутатов.

Что касается президентских инициатив и депутатских законопроектов, требующих принятия в рамках текущей политической и социально-экономической ситуации, несколько возросло количество «быстрых» законов, между первым и третьим чтениями которых прошло менее 15 дней. Так, в рамках «демографического послания» главы государства были приняты инициативы по ежемесячным выплатам на первого и второго ребенка для семей с низкими доходами, а также до 2021 года продлена программа материнского капитала. Госдума также ужесточила наказание за телефонный терроризм. Кроме того, в осеннюю сессию депутаты успели принять ряд важных для граждан законопроектов: о «лесной амнистии», о садоводстве и дачных хозяйствах и о Фонде защиты прав дольщиков, причем последний — существенно переработав.

— Задачу повышения качества законотворчества ставили в самом начале работы Думы. Цифры показывают, что эта задача решается. Но граждан очень интересует, чтобы Дума не только принимала хорошо проработанные законы, но и вела дальнейший мониторинг правоприменения законов, продолжала следить, как эти законы работают, — отметил Дмитрий Бадовский. — Ведь главный критерий качества закона — это практика.

Основным автором принимаемых законопроектов — около 61% — остается правительство, что объяснимо бюджетно-налоговым характером осенней сессии. При этом самой «бескомпромиссной фракцией» в отношении бюджетных инициатив исполнительной власти вновь стала «Справедливая Россия». Эсеры — единственные из оппозиции, кто в первых чтениях «бюджетного пакета» чаще голосовали против правительственных законов, чем за них. Второе место по протестному голосованию у КПРФ — около 20%, у ЛДПР — 7%.

Депутаты же в основном вносили инициативы в сфере ЖКХ, благоустройства и жилищной политики, социальной и семейно-демографической политики, законопроекты в сфере защиты финансовых и потребительских прав граждан, комплексной поддержке российского бизнеса или отдельных отраслей. Из «политических» тем эксперты выделяют возросшее число инициатив по партийно-избирательной тематике (что традиционно случается после Единого дня голосования в регионах и накануне федеральных выборов), а также законопроектов по расширению сферы парламентского контроля.

При этом в Госдуме седьмого созыва продолжает развиваться практика совместного законотворчества. Так, доля совместных с сенаторами или заксобраниями, а также межфракционных инициатив во второй половине 2017 года оказалась рекордно высокой — почти 30% от числа всех внесенных с участием депутатов. Это почти втрое чаще, чем в предыдущие годы. «Госдума активнее берет на себя авторство приоритетных законопроектов по отдельным наиболее значимым социально-экономическим темам, которые раньше обычно вносило правительство. В отчетной сессии это, в частности, межфракционные законопроекты по регулированию долевого строительства жилья и защите граждан-дольщиков, сдерживанию тарифов ЖКХ и повышению прозрачности жилищного самоуправления, защите банковских вкладчиков и заемщиков и регулированию страхового рынка», отмечается в исследовании.

Лидерами по числу внесенных совместных инициатив стали депутаты «Единой России» и эсеры — 18 парных законопроектов, внесенных в Госдуму только этими двумя фракциями. У ЛДПР — шесть парных инициатив с единороссами, у КПРФ — три. Последние, отмечают эксперты, остались наиболее пассивной фракцией по числу новых законопроектов.

Благодаря частому межфракционному сотрудничеству, отмечают эксперты, в «персональном» депутатском зачете по результатам сессии присутствие единороссов (29 депутатов) и парламентской оппозиции (21 депутат) в топ-50 оказалось почти на равных. Наиболее активными и результативными депутатами по итогам осенней сессии стали Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин (все — «Единая Россия») и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «По сравнению с первым полугодием, после осенней сессии в верхней части «Рейтинга» увеличилось количество депутатов, работающих в Госдуме только первый созыв — с 10 до 14 «новичков», отмечают эксперты. Среди них оказались 10 депутатов от ЕР, двое от эсеров, один — от ЛДПР и ни одного от КПРФ.

Активно всю осеннюю сессию работали депутаты и в соцсетях. При этом парламентарии не только развивали личные страницы в интернете, но и запускали собственные каналы на YouTube и в Telegram. При этом больше всего новых депутатских аккаунтов было создано в Facebook и ВКонтакте и ни одного — в Twitter. Всего, по подсчетам экспертов, 307 парламентариев сейчас имеют хотя бы один аккаунт в соцмедиа.