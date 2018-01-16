ВЦИОМ узнал об отношении российских школьников к личным деньгам

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 80% российских школьников предпочли бы отложить личные деньги, чем потратить их.

«Интересно, что подростки разных возрастов, отвечая на вопрос, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, демонстрируют общую тенденцию к сбережению (82%), а не потреблению (18%): 51% школьников готовы отложить часть, 31% — всю сумму, и только 18% считают нужным потратить их по своему усмотрению (вопрос задавался о 5000 рублей)», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Как сообщает центр, 87% школьников получают от родителей деньги на карманные расходы. Среди детей в возрасте 12–14 лет таковых 84%, среди 15–17-летних — 90%. У 40% опрошенных детей уже есть сбережения: среди детей 12–14 лет их 38%, среди 15–17-летних 43%.

Согласно данным ВЦИОМа, почти треть опрошенных детей в возрасте 15–17 лет (32%) имеют собственную банковскую карту, у 24% есть электронный кошелек, 22% пользуются мобильным приложением для совершения платежей.

Опрос проводился с 27 ноября по 7 декабря 2017 года методом личного интервью по месту жительства.