Социологи подсчитали траты россиян на Новый год

Жители России в среднем тратили на празднование Нового года 14 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным экспертов, средняя сумма данной статьи расходов выросла за год на 3 рубля. Сумма средних расходов на празднование 2018 года составила 14 195 рублей. Почти такую же сумму жители России потратили на Новый год в 2017 году — 14 192 рубля. Также специалисты отметили, что в целом траты россиян на новогодние праздники совпали с теми, которые они планировали: 14 299 рублей, сообщает телеканал «360».

На праздники и новогодние каникулы всего потратилось 98% респондентов. Только 2% опрошенных заявили, что провели выходные без каких-либо расходов. Больше всего россияне потратили на подарки друзьям и близким — около 5459 рублей. На новогодний стол в среднем ушло 4764 рубля.

Опрос проводился 8 и 9 января, в нем приняли участие 2 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне увеличили траты на новогодние сладости на 20% — в среднем в 2017 году они составили 650 рублей на человека.