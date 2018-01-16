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Парк на территории ЖК «Зиларт» откроют во II квартале 2018 года

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Парк на территории жилого комплекса «Зиларт» на Автозаводской улице в Москве откроется в апреле–июне текущего года. Об этом сообщается на портале Москомстройинвеста.

Проект парка, площадь которого составит 10 га, разработали ландшафтный дизайнер, глава нью-йоркского бюро !melk Джерри Ван Эйк и архитектурное бюро «Меганом».

Инвестор передаст парк на баланс городу, поэтому посетить его смогут все желающие, сообщает сетевое издание m24.ru.

Главной достопримечательностью парка станет похожая на конвейерную ленту пергола (навес) длиной 1,3 км.

В парке построили павильоны для торговли и сцену для мероприятий, создали пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки, а также рекреационные зоны. Высажено 2 тыс. кустарников разных пород и 700 деревьев. На территории парка установили около 400 светильников и более 100 фонарей.

В парке есть и пруд площадью 3 тыс. кв. м.

Реновация территории бывшей промзоны «ЗИЛ» является одним из крупнейших строительных проектов Москвы. На участке в 65 га появятся образовательные и культурные учреждения, 10 жилых комплексов и парк. Рядом с территорией завода возведут мост через Москву-реку.

Напомним, накануне стало известно, что в Москве на проспекте Маршала Жукова расселят два пятиэтажных дома для строительства Третьего пересадочного контура (ТПК).

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