Два дома на проспекте Маршала Жукова расселят для строительства ТПК

Два пятиэтажных дома на проспекте Маршала Жукова в Москве расселят для строительства Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

По словам главы департамента Сергея Левкина, расселение домов по адресам проспект Маршала Жукова, д. 20, корп. 1 и проспект Маршала Жукова, д. 22, корп. 2 будет проводиться не в рамках программы реновации, а в связи со строительством Третьего пересадочного контура (Большой кольцевой линии метро). По этой территории пройдет западный участок нового кольца, который позволит открыть движение от станции «Хорошевская» до «Нижних Мневников» через проектируемую здесь станцию «Улица Народного Ополчения», пишут «Дни.ру».

В рамках строительства нового участка ТПК по проекту планировки этой территории собираются снести четыре дома, включая две пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова. Жильцы сносимых домов получат равнозначные благоустроенные квартиры в новостройке в том же районе — на Карамышевской набережной, в доме № 60, расположенном в 1,5 км от микрорайона, где они проживают сейчас. Количество комнат останется прежним, а общая площадь жилого помещения увеличится. В среднем на 20% вырастет стоимость предоставляемых квартир. Левкин также добавил, что «жители переселяемых домов получат от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в качестве компенсации за отличие новых квартир от стандартов жилья по московскому стандарту реновации». Кроме того, переселенцам будут компенсированы все расходы на переезд. В частности, установка телефона и регистрация договора в ЕГРН, а также расходы на транспорт для переезда и грузчиков. Все возможные недоделки в новых квартирах также будут устраняться за счет подрядчика. Отмечается, что 80% жильцов сносимых домов уже дала согласие на переезд, а половина из них уже переехала в новые квартиры.

Протяженность ТПК метро будет свыше 60 км, оно будет состоять из 31 станции. Ожидается, что новое кольцо метро будет перевозить до 380 млн пассажиров в год, то есть в 1,5 раза больше, чем существующая Кольцевая линия метро. Пассажиры с ТПК смогут пересаживаться на радиальные ветки без заезда в центр столицы. В среднем это позволит сэкономить от 20 до 30 минут на каждой поездке. На линии будет 17 пересечений с действующими ветками Московского метрополитена, семь — с железными дорогами и два — с Московским центральным кольцом. Движение на первом участке ТПК от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» должно начаться в ближайшие 1–2 месяца.