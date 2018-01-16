РФ в 2018 году завершит строительство вертолетного центра в Перу

Россия в 2018 году завершит в Перу строительство центра по ремонту вертолетов.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолия Пунчука, в этой южноамериканской стране эксплуатируется большое количество российских вертолетов.

Кроме того, он добавил, что в настоящий момент Лима заинтересована в пополнении парка авиационной техники из РФ. «Важным является завершение строительства вертолетного центра в этой стране в 2018 году», — отметил Пунчук.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия и Таиланд заключили контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5.