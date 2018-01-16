Прямой эфир

РФ в 2018 году завершит строительство вертолетного центра в Перу

0
Фото: ТАСС/Евгений Курсков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в 2018 году завершит в Перу строительство центра по ремонту вертолетов. 

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолия Пунчука, в этой южноамериканской стране эксплуатируется большое количество российских вертолетов.

Кроме того, он добавил, что в настоящий момент Лима заинтересована в пополнении парка авиационной техники из РФ. «Важным является завершение строительства вертолетного центра в этой стране в 2018 году», — отметил Пунчук.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия и Таиланд заключили контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Испытания нового вертолета Ми-38 завершатся к концу года
Двух туристок из РФ разыскивают на вертолетах на горе в Аргентине

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017