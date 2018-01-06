Двух туристок из РФ разыскивают на вертолетах на горе в Аргентине

Двух российских туристок разыскивают в Аргентине на вершине горы Аконкагуа — высочайшей точке Южной Америки. Как сообщила мать одной из россиянок, вместе с туристом из Бельгии девушки отправились покорять вершину, но уже неделю не могут спуститься с горы.

По словам женщины, туристы поддерживают связь только при помощи спутниковой рации. В одном из сообщений ее дочь рассказала о том, что туристы пытались укрываться в палатке, но ее унесло штормовым ветром. У них закончилась провизия, и уже три дня молодые люди находятся на вершине без еды.

В посольстве России в Аргентине подтвердили, что спасатели занимаются поиском туристов. Для их спасения задействована вертолетная группа.

«Мы связались со спасательными службами, которые находятся около этой горы. Часть группы вернулась, с которой они ходили, сейчас они их опрашивают», — рассказали в посольстве.

Гора Аконкагуа — высочайшая вершина в Андах. Ее высота составляет почти 7 тыс. м над уровнем моря.