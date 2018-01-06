Прямой эфир

Двух туристок из РФ разыскивают на вертолетах на горе в Аргентине

0
Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двух российских туристок разыскивают в Аргентине на вершине горы Аконкагуа — высочайшей точке Южной Америки. Как сообщила мать одной из россиянок, вместе с туристом из Бельгии девушки отправились покорять вершину, но уже неделю не могут спуститься с горы.

По словам женщины, туристы поддерживают связь только при помощи спутниковой рации. В одном из сообщений ее дочь рассказала о том, что туристы пытались укрываться в палатке, но ее унесло штормовым ветром. У них закончилась провизия, и уже три дня молодые люди находятся на вершине без еды.

В посольстве России в Аргентине подтвердили, что спасатели занимаются поиском туристов. Для их спасения задействована вертолетная группа.

«Мы связались со спасательными службами, которые находятся около этой горы. Часть группы вернулась, с которой они ходили, сейчас они их опрашивают», — рассказали в посольстве.

Гора Аконкагуа — высочайшая вершина в Андах. Ее высота составляет почти 7 тыс. м над уровнем моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять туристов из Испании попали под лавину во французских Пиренеях
Двое туристов найдены мертвыми в Греции после «сатанинского ритуала»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017