В США выбрали лучшие автомобили 2017 года

На международном автосалоне в американском Детройте названы лучшие машины в США за 2017 год.

Первое место в категории легковых автомобилей занял седан Honda Accord, лучшим кроссовером стал Volvo XC60, а победителем среди больших внедорожников — Lincoln Navigator.

Делая выбор, эксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и некоторые другие.

Среди легковых автомобилей за звание лучшего боролись также Toyota Camry и Kia Stinger, у кроссоверов — Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.