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Lexus показал концепт будущего флагманского кроссовера   

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Фото: Global Look Press/Uli Deck
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Компания Lexus презентовала на автосалоне в Детройте будущий флагманский кроссовер LF-1 Limitless.

Из отличительных особенностей новинки — 22-дюймовые колесные диски и панорамная крыша.

В салоне установят четыре раздельных кресла, в два передних встроят мониторы развлекательной системы. Функциями внутри автомобиля можно будет управлять с помощью голосовых команд.

При этом технические характеристики новинки не разглашаются.

Производитель утверждает, что Lexus LF-1 Limitless могут оснастить любым типом силовых агрегатов, в том числе электрическими.

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