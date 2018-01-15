Lexus показал концепт будущего флагманского кроссовера
Компания Lexus презентовала на автосалоне в Детройте будущий флагманский кроссовер LF-1 Limitless.
Из отличительных особенностей новинки — 22-дюймовые колесные диски и панорамная крыша.
В салоне установят четыре раздельных кресла, в два передних встроят мониторы развлекательной системы. Функциями внутри автомобиля можно будет управлять с помощью голосовых команд.
При этом технические характеристики новинки не разглашаются.
Производитель утверждает, что Lexus LF-1 Limitless могут оснастить любым типом силовых агрегатов, в том числе электрическими.