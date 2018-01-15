Lexus показал концепт будущего флагманского кроссовера   

Компания Lexus презентовала на автосалоне в Детройте будущий флагманский кроссовер LF-1 Limitless.

Из отличительных особенностей новинки — 22-дюймовые колесные диски и панорамная крыша.

Here are all the official details on the Lexus LF-1 Limitless crossover concept https://t.co/bxsB21TktN #LXEdetroit pic.twitter.com/GUlwCTo1Uk — Lexus News (@lexusnews) January 15, 2018

В салоне установят четыре раздельных кресла, в два передних встроят мониторы развлекательной системы. Функциями внутри автомобиля можно будет управлять с помощью голосовых команд.

При этом технические характеристики новинки не разглашаются.

Производитель утверждает, что Lexus LF-1 Limitless могут оснастить любым типом силовых агрегатов, в том числе электрическими.