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Гимнастка Байлз обвинила в домогательствах врача сборной США

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Фото: Global Look Press/Rodolfo Buhrer
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила, что, как и многие другие спортсменки, была жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

«Я больше не боюсь рассказать свою историю. Я тоже являюсь одной из многих спортсменок, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара», — говорится в заявлении Байлз, которое она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

Нассар в декабре 2017 года был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. Это первое из трех дел, по которым проходит медик. Также его обвиняют в сексуальных домогательствах и распространении порнографии.

О ненадлежащем или оскорбительном сексуальном поведении 54-летнего медика заявили более 130 спортсменок.

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