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Ставший тюрьмой для чиновников отель в Эр-Рияде возобновил бронирование

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Фото: youtube.com
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Ставшая на несколько месяцев тюрьмой для десятков высокопоставленных государственных деятелей и бизнесменов Саудовской Аравии пятизвездочная гостиница в Эр-Рияде начала принимать заказы на бронирование номеров.

Сайт отеля позволяет бронировать номера начиная с 14 февраля по минимальной цене — около $650 за одну ночь.

Напомним, в рамках кампании по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии задержали несколько десятков человек, в том числе 11 принцев из правящей семьи и четырех министров.

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