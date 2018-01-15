Ставший тюрьмой для чиновников отель в Эр-Рияде возобновил бронирование

Ставшая на несколько месяцев тюрьмой для десятков высокопоставленных государственных деятелей и бизнесменов Саудовской Аравии пятизвездочная гостиница в Эр-Рияде начала принимать заказы на бронирование номеров.

Сайт отеля позволяет бронировать номера начиная с 14 февраля по минимальной цене — около $650 за одну ночь.

Напомним, в рамках кампании по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии задержали несколько десятков человек, в том числе 11 принцев из правящей семьи и четырех министров.