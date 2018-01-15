Европарламент создал спецотдел по борьбе с «фейковыми новостями»
В структуре Европарламента (ЕП) создано спецподразделение по противодействию фейкам.
«Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на «фейковые новости», — сообщили в пресс-службе ЕП.
Главой структуры станет Маржори Ван Ден Броке, уточняет «РИА Новости».
Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что американские «фейковые» СМИ вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны.