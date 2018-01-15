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Европарламент создал спецотдел по борьбе с «фейковыми новостями»

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker
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В структуре Европарламента (ЕП) создано спецподразделение по противодействию фейкам.

«Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на «фейковые новости», — сообщили в пресс-службе ЕП.

Главой структуры станет Маржори Ван Ден Броке, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что американские «фейковые» СМИ вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны. 

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