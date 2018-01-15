Евросоюз намерен исключить восемь стран из черного списка офшоров

Евросоюз намерен исключить восемь стран из черного списка государств, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями.

Из списка планируется исключить Панаму, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Территории предлагается вынести из перечня в связи с тем, что власти этих юрисдикций пообещали изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области.

Как передает Reuters со ссылкой на собственные источники, постпреды стран ЕС обсудят инициативу по сокращению черного списка офшоров на встрече министров финансов государств Евросоюза 17 января.