Трагические события в пермской школе — еще один острый болевой сигнал о неблагополучии в подростковой и юношеской среде, требующий от нас незамедлительных действий. Мы должны тщательно и взвешенно изучить причины произошедшего и выстроить систему превентивных мер, чтобы не допустить таких ситуаций.

Случай насилия в Перми, к сожалению, далеко не единственный — например, можно вспомнить стрелка из Ивантеевки. Но за агрессией необходимо видеть не просто конкретный случай, а проблемы современных детей и подростков, требующие серьезных решений и конкретных действий со стороны общества.

А болевых точек в подростковой среде много: это высокий уровень агрессии и бессмысленной жестокости, суицидальное поведение и потребление психоактивных веществ, уход от реальности в мир фантазий и компьютерная зависимость. Решение проблем нападением, а не поиском компромисса часто пропагандируют в кино и соцсетях. Причины такого кризиса — героизация насилия, обесценивание человеческого достоинства и фетиш личного успеха по принципу «цель оправдывает средства». Ценность человеческой жизни значительно занижена благодаря тем же компьютерным играм, где у персонажа их может быть и десять, и сто. На этом же фоне, кстати, расцвела и популярность «групп смерти».

Свой вклад вносят и неблагополучные семьи, число которых увеличивается из-за разводов. В таких семьях дети, как правило, остаются с мамой, которая целыми днями занята добычей средств к существованию. Но порой подростки чувствуют себя одинокими и в полных семьях. И они пытаются привлечь к себе максимум внимания самыми эксцентричными способами. Но на самом деле это крик о помощи.

Недостаток внимания и, следовательно, занятости, позволяет подросткам тратить время на алкоголь и наркотики. И разрушающие вещества усугубляют уже имеющиеся нарушения в поведении. Неумение же обсуждать проблемы продиктовано и низким уровнем реальной социальной активности современных детей, нехваткой живого общения. Подрастающее поколение живет в собственном мире иллюзий, сформированном соцсетями, играми, медиа.

Впрочем, примером порой становятся и реальные случаи — не зря на странице организатора нападения в соцсети множество видео из школы «Колумбайн» в США. Что же не так с нашей системой образования, что подростки выбирают именно такой способ прославиться?

Глупо рассчитывать, что ситуацию спасет усиление охраны школ. Вряд ли дадут эффект и беседы с подростками о том, что насилие — это плохо. Нужно корректировать установки и поведение детей, помогать им корректно выразить свою позицию и эмоции. Но пока мы будем вдаваться в дискуссии о том, нужно ли детям психологическое сопровождение, кто и как это должен делать, ситуация будет только обостряться.

В системе образования необходима психологическая служба. О ее создании и развитии говорили не раз, но пока что на две школы и три детсада приходится только один психолог. А каждому учреждению нужен свой — тот, который и поможет подросткам справиться с острыми переживаниями, и подтянет уровень психологической компетентности родителей, учителей, классных руководителей. При этом нужно понимать, что психолог не волшебник, который по мановению палочки решит все проблемы.

Но важно как можно скорее начать что-то делать, а не искать виноватых.

Автор — главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ, декан психологического факультета МГУ

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