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В Германии спасли потерявшегося в лесу мужчину с помощью дрона

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Фото: Global Look Press/J.L. Sousa/Register
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Немецкие полицейские спасли потерявшегося в лесу мужчину. Он был обнаружен с помощью дрона, который оборудован тепловизором.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января, в округе Нижняя Франкония (федеральная земля Бавария). 86-летний охотник отправился в лес и заблудился, осматривая угодия, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

О пропаже мужчины в полицию сообщила его супруга. Она забила тревогу после того, как охотник не вернулся домой к ужину.

В его поисках был задействован дрон, оснащенный тепловизором. Он определил местонахождение заблудившегося мужчины и передал информацию сотрудникам полиции.

Как выяснилось, охотник увяз в болотистой местности и не смог самостоятельно выбраться. Мужчина получил серьезное переохлаждение, однако угрозы его жизни нет.

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