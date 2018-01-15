В Германии спасли потерявшегося в лесу мужчину с помощью дрона

Немецкие полицейские спасли потерявшегося в лесу мужчину. Он был обнаружен с помощью дрона, который оборудован тепловизором.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января, в округе Нижняя Франкония (федеральная земля Бавария). 86-летний охотник отправился в лес и заблудился, осматривая угодия, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

О пропаже мужчины в полицию сообщила его супруга. Она забила тревогу после того, как охотник не вернулся домой к ужину.

В его поисках был задействован дрон, оснащенный тепловизором. Он определил местонахождение заблудившегося мужчины и передал информацию сотрудникам полиции.

Как выяснилось, охотник увяз в болотистой местности и не смог самостоятельно выбраться. Мужчина получил серьезное переохлаждение, однако угрозы его жизни нет.