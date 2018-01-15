Третьяковская галерея отметит юбилей Ларисы Шепитько

Третьяковская галерея проведет ретроспективу фильмов Ларисы Шепитько. Цикл приурочен к 80-летию с дня рождения режиссера. Вход на все показы — бесплатный.

Организаторы обещают оптимальное качество кинопроекции — будет использоваться новейшее оборудование кинозала в Инженерном корпусе Третьяковки.

— Фильмы будут демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки. В том числе и киноальманах «Начало неведомого века», — рассказал «Известиям» заведующий отделом кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов.

Лариса Шепитько заявила о себе нетипично рано: ее полнометражная картина «Зной», снятая в качестве вгиковской дипломной работы, вышла на экраны, когда автору было 25. Экранизация повести Чингиза Айтматова «Верблюжий глаз» сразу снискала фестивальный успех: на МКФ в Карловых Варах режиссер была награждена за лучший дебют, а из Ленинграда увезла первую премию Всесоюзного кинофестиваля.

Три года спустя Шепитько выпустила ленту «Крылья» — и на этот раз ее ждали не только похвалы знатоков, но широкий зрительский успех. А Майя Булгакова, исполнившая главную роль — бывшей военной летчицы, в 1966 году была признана лучшей актрисой года.

Первые два фильма уже явно обозначили ключевую тему творчества режиссера: сильный духом человек оказывается на перепутье. И третья полнометражная картина — «Ты и я» — продолжила эту линию, только на этот раз главными героями стали советские ученые. «Ты и я» — единственная цветная полнометражная лента Ларисы Шепитько. И, пожалуй, самая звездная: основных персонажей воплотили Леонид Дьячков, Юрий Визбор, Алла Демидова и Наталья Бондарчук. Роль второго плана сыграл Олег Ефремов. А музыку написал Альфред Шнитке.

И всё же кульминацией творчества Шепитько считается ее последняя завершенная картина — «Восхождение». В экранизации военной повести Василя Быкова «Сотников» история личного подвига, самопожертвования во имя долга приобретает религиозный характер. А мученичество Сотникова становится метафорой Страстей Христовых. Даже в названии читается евангельский подтекст: восхождение, конечно, на Голгофу.

Столь нетипичная интерпретация военного сюжета не могла не вызвать нареканий у советской цензуры. И только личное вмешательство первого секретаря ЦК компартии Белоруссии, ветерана войны Петра Машерова позволило ленте выйти на экраны. Впрочем, жюри Берлинского фестиваля как раз оценило библейские мотивы: помимо главного приза («Золотого медведя»), лента получила премию Международного Евангелического жюри и премию Международной Католической организации в области кино.

В рамках ретроспективы будут показаны все четыре полнометражных фильма, а также киноальманах «Начало неведомого века», для которого Шепитько в 1967 году сняла получасовую новеллу по произведению Андрея Платонова «Родина электричества». Картина, включавшая также эпизоды «Ангел» Андрея Смирнова и «Мотря» Генриха Габая (утрачен), легла на полку из-за «буржуазной идеологии» у Смирнова и слишком мрачного изображения советской деревни у Шепитько. В итоге зрители увидели их только в эпоху перестройки. Однако по сей день «Родина электричества» остается самой малоизвестной работой Шепитько. Третьяковская галерея предлагает восполнить этот пробел.

Увы, ретроспектива не включает музыкальный телефильм «В тринадцатом часу ночи» (1969) и посмертный шедевр Шепитько «Прощание» (1981) , во время работы над которым режиссер и несколько членов съемочной группы погибли в автокатастрофе. Картина была завершена Элемом Климовым, мужем Шепитько.

— Мы не будем показывать «В тринадцатом часу ночи», потому что концепция ретроспективы предполагает демонстрацию только кинофильмов Шепитько, а это — работа для телевидения, — пояснил Максим Павлов. — Что касается «Прощания», мы много обсуждали, включать ли «Прощание» в наш цикл, но в итоге решили показать картину уже в рамках ретроспективы Элема Климова, которая тоже состоится в этом году.